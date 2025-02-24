Финансирование радикалов и террористов

Автор: Лейла Таривердиева

Разоблачения касательно деятельности USAID становятся все более детальными и все более занятными.

Глава департамента по повышению эффективности правительства Штатов (DOGE) Илон Маск, который потрошит Агентство США по международному развитию, выявил новые подробности. Эти подробности говорят сами за себя. В американских СМИ эти открытия называют даже захватывающими.

Маск обнаружил, что USAID ежегодно тратит, точнее, тратило 40 миллиардов долларов. Американские налогоплательщики узнали, что финансировали Афганистан, Йемен, Сирию, тратились на электромобили для Вьетнама. Но это полбеды. Оказывается, USAID активно финансировало за счет американских налогоплательщиков проекты в сфере ЛГБТ в других странах. Так, Агентство профинансировало трансгендерную клинику в Индии, выделило 1,5 миллиона долларов сербской ЛГБТ-группе за - внимание! - фразу "Продвижение разнообразия, равенства, инклюзивности на рабочих местах и в деловых сообществах Сербии!". 2 миллиона долларов USAID выделило на смену пола в Гватемале. 1,5 миллиона ушло на продвижение ЛГБТ-пропаганды на Ямайке, 3,9 миллиона - на пропаганду ЛГБТ в Македонии.

Но даже подкормка ЛГБТ по всему миру блекнет по сравнению с куда более серьезными и возмутительными фактами, свидетельствующими о финансировании USAID террористических организаций. Вряд ли американцы могли себе такое представить. Оказывается, выплачиваемые ими налоги уходили на поддержку радикалов и террористов. И это при том, что США повсюду заявляют, что находятся в авангарде борьбы с международным терроризмом и на дух не переносят радикализм.

Итак, на финансирование радикальных структур по всему миру USAID направила 164 миллиона долларов. Из них 122 миллиона долларов были выплачены группам, связанным с террористическими организациями. Миллионы долларов были выделены контролируемым ХАМАС организациям в секторе Газа. 10 миллионов долларов от щедрот USAID пошли на питание членов террористической группировки Нусра Front, связанной с Аль-Каидой.

Наверняка у прочитавших эти новости американцев волосы встали дыбом, и каждый почувствовал себя причастным к финансированию терроризма. На этом фоне прочие обнародованные факты кажутся безобидным растранжириванием федеральной казны. Например, 20 миллионов долларов были выделены на создание нового шоу "Улица Сезам" в Ираке (зачем?), 4,5 миллиона долларов - на борьбу с дезинформацией в Казахстане, 7,9 миллиона - на проект, который должен был научить журналистов Шри-Ланки избегать бинарного гендерного языка, 1,5 миллионов - на восстановление кубинской медиаэкосистемы, столько же - на проект "Искусство для людей с ограниченными возможностями в Беларуси", 8,3 миллиона - на образование в области равенства и инклюзивности в Непале.

Больше всего обсуждающих эти новости пользователей соцсетей повеселило то, что несколько миллионов долларов было направлено на то, чтобы обучать жителей Марокко... гончарному искусству. Зачем обучать марроканцев гончарному делу, если в этом древнем очаге цивилизации им владели еще до того, как Колумб открыл Америку?

Это еще далеко не все. Это только начало списка, который будет разрастаться по мере продвижения проверки деятельности Агентства США по международному развитию. Маск не успокоится, пока не вытрясет из этой конторы все.