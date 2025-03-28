Землетрясение в Мьянме вызвало сбои в работе интернета

Интернет в Мьянме стал работать с перебоями после землетрясения. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Отключения связаны с перебоями в подаче электроэнергии и повреждением линий связи, что затрудняет проведение спасательных работ", - сообщили в службе.

Уровень подключения к интернету, по метрике организации, за 28 марта снизился со 100 до 85%.

Ранее было названо число жертв сильного землетрясения в Мьянме.