https://news.day.az/world/1740257.html Землетрясение в Мьянме вызвало сбои в работе интернета Интернет в Мьянме стал работать с перебоями после землетрясения. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Отключения связаны с перебоями в подаче электроэнергии и повреждением линий связи, что затрудняет проведение спасательных работ", - сообщили в службе.
Землетрясение в Мьянме вызвало сбои в работе интернета
Интернет в Мьянме стал работать с перебоями после землетрясения. Об этом сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Отключения связаны с перебоями в подаче электроэнергии и повреждением линий связи, что затрудняет проведение спасательных работ", - сообщили в службе.
Уровень подключения к интернету, по метрике организации, за 28 марта снизился со 100 до 85%.
Ранее было названо число жертв сильного землетрясения в Мьянме.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре