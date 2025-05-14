Британия ужесточает требования к ЕС

Британские власти расширяют перечень требований к Евросоюзу на переговорах с целью заключения соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны, которое планируется подписать на саммите ЕС - Великобритания 19 мая.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в ЕС.

По сведениям издания, "важные детали еще предстоит согласовать, и в ближайшие дни ожидаются напряженные дискуссии". Речь идет прежде всего о гарантиях права рыболовецких судов сообщества вести промысел в британских водах, а также о согласовании торговли сельскохозяйственной продукцией и расширении прав молодежи ЕС приезжать в Великобританию на учебу и работу.

В целом обе стороны "настроены доброжелательно", заявил высокопоставленный дипломат ЕС, отметив, что "идея о возвращении Британии на континент весьма популярна". Однако ситуация "на переговорах хуже, чем неделю назад", констатировал другой европейский дипломат. "Чем ближе срок [подписания документа], тем больше просят британцы - это непродуктивная динамика", - добавил он.