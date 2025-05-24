Масштабный блэкаут в Каннах

В Каннах отключились электричество, интернет и мобильная связь.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Перебои начались около часа назад и затронули, по предварительным данным, всю западную часть департамента Приморские Альпы.

О причинах сбоя пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в крупных городах Северной Македонии также произошел блэкаут.