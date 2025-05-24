https://news.day.az/world/1755314.html Масштабный блэкаут в Каннах - ВИДЕО В Каннах отключились электричество, интернет и мобильная связь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Перебои начались около часа назад и затронули, по предварительным данным, всю западную часть департамента Приморские Альпы. О причинах сбоя пока не сообщается.
Масштабный блэкаут в Каннах - ВИДЕО
В Каннах отключились электричество, интернет и мобильная связь.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Перебои начались около часа назад и затронули, по предварительным данным, всю западную часть департамента Приморские Альпы.
О причинах сбоя пока не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в крупных городах Северной Македонии также произошел блэкаут.
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