https://news.day.az/world/1755314.html

Масштабный блэкаут в Каннах - ВИДЕО

В Каннах отключились электричество, интернет и мобильная связь. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Перебои начались около часа назад и затронули, по предварительным данным, всю западную часть департамента Приморские Альпы. О причинах сбоя пока не сообщается.