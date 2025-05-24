В ФРГ предложили усилить видеонаблюдение после инцидента в Гамбурге

Председатель профсоюза германской полиции (GdP) Андреас Росскопф после случая нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга выступил за усиление полицейского контроля на железнодорожных станциях и использование камер на основе искусственного интеллекта (ИИ), анализирующих поведение людей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К сожалению, такие нападения никогда не могут быть предотвращены на 100%", - приводит его слова газета Hamburger Abendblatt. Однако теперь, как подчеркнул Росскопф, у федеральной полиции возникла "острая" необходимость в наличии контрольных пунктов на железнодорожных станциях. Кроме того, на его взгляд, правоохранителям нужна "техника с поддержкой искусственного интеллекта, которая также включает распознавание поведения, чтобы такие поведенческие отклонения можно было обнаружить заранее".

Ранее мы сообщали, что подозреваемую в нападении на вокзале Гамбурга могут поместить в психбольницу.