Подозреваемую в нападении на вокзале Гамбурга могут поместить в психбольницу

Суд в Гамбурге рассмотрит вопрос о принудительном помещении женщины, подозреваемой в нападении с ножом на людей на центральном вокзале города, в психиатрическое учреждение в связи с возможным психическим заболеванием.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в полиции города.

По предварительным данным правоохранителей, задержанная совершила нападение без политической мотивации. Также известно, что в ходе расследования не выявлено свидетельств того, что женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.

"Имеются конкретные доказательства психического заболевания подозреваемой", - говорится в пресс-релизе гамбургской полиции.

Ранее мы сообщали, что стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины.