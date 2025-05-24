Подозреваемую в нападении на вокзале Гамбурга могут поместить в психбольницу
Суд в Гамбурге рассмотрит вопрос о принудительном помещении женщины, подозреваемой в нападении с ножом на людей на центральном вокзале города, в психиатрическое учреждение в связи с возможным психическим заболеванием.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в полиции города.
По предварительным данным правоохранителей, задержанная совершила нападение без политической мотивации. Также известно, что в ходе расследования не выявлено свидетельств того, что женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков.
"Имеются конкретные доказательства психического заболевания подозреваемой", - говорится в пресс-релизе гамбургской полиции.
Ранее мы сообщали, что стали известны мотивы напавшей с ножом на вокзале в Гамбурге женщины.
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