Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска

Президент США Дональд Трамп запретил вице-президенту Джей Ди Вэнсу критиковать предпринимателя Илона Маска, чтобы не сжигать мосты.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание The Washington Post (WP).

Утверждается, что глава государства посоветовал Вэнсу "быть дипломатичным в том, как он ведет себя публично", имея ввиду высказывания в социальных сетях по поводу Маска и его недавней ссоры с Трампом.

"Трамп не хотел, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию - стратегия, которая оставляла возможность для того, чтобы вновь навести мосты", - пишет газета.

Ранее мы сообщали, что Трамп назвал Маска наркоманом.