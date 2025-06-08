Трамп высказался о его дружбе с Маском

Президент США Дональд Трамп полагает, что его дружеские взаимоотношения с бизнесменом Илоном Маском завершились.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News.

"Я так предполагаю, да", - сказал Трамп, заявив, что не намерен контактировать с Маском в будущем.

"У меня слишком много других дел. Я не собираюсь с ним разговаривать", - добавил Трамп.

Ранее мы сообщали, что Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска.