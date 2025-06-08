https://news.day.az/world/1758895.html Трамп высказался о его дружбе с Маском Президент США Дональд Трамп полагает, что его дружеские взаимоотношения с бизнесменом Илоном Маском завершились. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News. "Я так предполагаю, да", - сказал Трамп, заявив, что не намерен контактировать с Маском в будущем.
Трамп высказался о его дружбе с Маском
Президент США Дональд Трамп полагает, что его дружеские взаимоотношения с бизнесменом Илоном Маском завершились.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом глава Белого дома заявил в телефонном интервью телеканалу NBC News.
"Я так предполагаю, да", - сказал Трамп, заявив, что не намерен контактировать с Маском в будущем.
"У меня слишком много других дел. Я не собираюсь с ним разговаривать", - добавил Трамп.
Ранее мы сообщали, что Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска.
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