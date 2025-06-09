https://news.day.az/world/1759060.html В России из парка ускакал кенгуру - ВИДЕО Кенгуру ускакал из ростовского парка птиц "Малинки". Как передает Day.Az, вчера молодой самец Сидней перепрыгнул забор и теперь пугает и впечатляет местных. Уже почти сутки его ищут около 90 человек: ветеринары, зоологи и сотрудники парка. По ночам даже используют факелы. Последний раз кенгуру видели недалеко от хутора Аюта.
В России из парка ускакал кенгуру - ВИДЕО
Кенгуру ускакал из ростовского парка птиц "Малинки".
Как передает Day.Az, вчера молодой самец Сидней перепрыгнул забор и теперь пугает и впечатляет местных.
Уже почти сутки его ищут около 90 человек: ветеринары, зоологи и сотрудники парка. По ночам даже используют факелы.
Последний раз кенгуру видели недалеко от хутора Аюта.
Ранее мы сообщали, что на Курильских островах выловлена рыба огромных размеров.
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