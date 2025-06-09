В России из парка ускакал кенгуру

Кенгуру ускакал из ростовского парка птиц "Малинки".

Как передает Day.Az, вчера молодой самец Сидней перепрыгнул забор и теперь пугает и впечатляет местных.

Уже почти сутки его ищут около 90 человек: ветеринары, зоологи и сотрудники парка. По ночам даже используют факелы.

Последний раз кенгуру видели недалеко от хутора Аюта.

Ранее мы сообщали, что на Курильских островах выловлена рыба огромных размеров.