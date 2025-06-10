Трамп не намерен принимать меры против Starlink

Президент США Дональд Трамп заверил, что не намерен принимать какие-либо меры против системы спутниковой связи Starlink, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, я о таком не слышал", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у вашингтонской администрации планы по сокращению использования продукции компании Tesla, производящей электромобили, или услуг связи Starlink, которые оказывает компания SpaceX. Обеими компаниями руководит американский предприниматель Илон Маск, который до недавнего времени курировал американское ведомство по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE). Трамп и Маск на прошлой неделе начали публично критиковать друг друга.

"Я могу немного передвинуть Tesla, но я не думаю, что мы будем делать это со Starlink, это хороший сервис", - добавил Трамп, выступавший в Белом доме. Он не пояснил, что именно подразумевает под возможностью "передвинуть" Tesla, но отметил, что для этого есть "много мест".

Ранее Трамп и Маск обменялись резкими высказываниями в соцсетях.