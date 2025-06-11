В Европе считают, что время на перевооружение заканчивается

Европа должна перевооружиться к 2030 году, у нее заканчивается время.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Мы преследуем общую цель по перевооружению Европы не позднее 2030 года, как это ясно указано в Белой книге. Скажу честно, время у нас заканчивается", - сказала она на пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Она напомнила, что с 1 июля 2025 года председательство в Совете ЕС перейдет к Дании. Вопрос перевооружения будет приоритетным для страны, отметила Фредериксен. "Для этого нам нужно восстановить военную промышленность в Европе. Здесь Германия будет играть ключевую роль, чтобы мы могли производить больше и быстрее, чем сегодня", - подытожила премьер-министр.

Ранее в Европе высказались о конкуренции с американским F-47.