В ЮАР беспрецедентный снегопад

Беспрецедентные в этом веке снегопады накрыли Восточно-Капскую провинцию ЮАР.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее в Шахдаге выпал снег.