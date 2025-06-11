https://news.day.az/world/1759729.html В ЮАР беспрецедентный снегопад - ВИДЕО Беспрецедентные в этом веке снегопады накрыли Восточно-Капскую провинцию ЮАР. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее в Шахдаге выпал снег.
В ЮАР беспрецедентный снегопад - ВИДЕО
Беспрецедентные в этом веке снегопады накрыли Восточно-Капскую провинцию ЮАР.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Ранее в Шахдаге выпал снег.
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