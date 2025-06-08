В Шахдаге выпал снег

По состоянию на утро 8 июня на территории Азербайджана наблюдались осадки, местами прошли ливни.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Губе (Грыз) выпало 16 мм осадков, в Гусаре (Лаза) - 13, Шахдаге - 10, Хыналыге - 6, в Баку и на Абшеронском полуострове - 5, в Лерике, Шахбузе, Алтыагадже, Нефтчале, Зардабе, Халтане, Бейлагане, Кюрдамире, Ширване, Евлахе, Гёйчае, Шабране, Гобустане, Хачмазе, Шеки, Сарыбаше (Гах), Ярдымлы, Дашкесане, Джебраиле и Нахчыване - 1-4 мм.

В Шахдаге временами шел снег.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в низменных районах составила до 19, в Нахчыванской АР - до 17, а в горных районах - до 13 градусов тепла.

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