Почти 50 человек стали жертвами непогоды в ЮАР

Непогода, установившаяся в ЮАР, унесла за последние два дня жизни 49 человек. Об этом объявил глава правительства наиболее пострадавшей провинции страны Восточный Кейп Лубабало Оскар Мабуяне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На середину дня 11 июня число погибших в провинции Восточный Кейп составило 49, - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на портале местной радиостанции SABC. - Больше других пострадал муниципальный округ OR Tambo, на который приходится наибольшее количество жертв. Среди них четыре ученика из школьного автобуса, который упал с моста в реку. Поиск еще четырех учеников продолжается, они считаются пропавшими без вести". Ранее власти сообщали о 12 погибших.

Мабуяне сообщил, что основными причинами смерти людей стали оползни, произошедшие из-за ливней, а также снежный покров на дорогах. В стране перекрыт ряд автомобильных трасс по причине снежных заносов. Пока более других пострадали южные и восточные регионы ЮАР.

Ранее мы сообщали о беспрецедентных снегопадах в ЮАР.