Китай расширил число стран в программе 240-часового безвизового транзита

Китай увеличил до 55 число стран, граждане которых могут находится на территории КНР в течение 240 часов, если они летят транзитом. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщает агентство Синьхуа.

К данной программе, в которой есть и Россия, власти Китая добавили Индонезию. С 12 июня граждане этой страны теперь имеют право без визы пересекать границу через 60 портов прибытия в КНР, расположенных в 24 административных единицах (на уровне провинций, городов и районов). Для нахождения на территории КНР в течение 240 часов без визы необходимо иметь документы, подтверждающие транзитный маршрут через Китай.

Власти КНР с 2023 года последовательно упрощают визовый режим. Эти меры уже привели к росту числа безвизовых въездов на территорию страны. В 2024 году, согласно официальным данным, по безвизовым программам Китай посетило 3,39 млн иностранных граждан, что в 13 раз больше, чем годом ранее.

Ранее мыв сообщали, что отменен визовый режим между Азербайджаном и Китаем.