Отменен визовый режим между Азербайджаном и Китаем.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта", подписанное 23 апреля 2025 года в городе Пекин.