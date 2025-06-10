https://news.day.az/officialchronicle/1759354.html Отменен визовый режим между Азербайджаном и Китаем Отменен визовый режим между Азербайджаном и Китаем. В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Китаем
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Китаем.
В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от виз граждан, имеющих общегражданские паспорта", подписанное 23 апреля 2025 года в городе Пекин.
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