В Израиле готовят подземные госпитали в ожидании ответной атаки

Больницы в Израиле готовят палаты для раненых под землей - такие меры принимаются для защиты от ответного удара со стороны Ирана.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах - врачи, обустраивающие палаты кушетками и медицинской техникой.

Сообщалось, что несколько иранских ученых и военных командиров погибли в результате израильского авиаудара по Ирану.

"Голос Израиля" опубликовал предварительный список ликвидированных высокопоставленных иранских высших чиновников.

Среди них:

- Начальник Генштаба Мохаммад Багери.

- Командующий КСИР Хоссейн Салами.

- Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

- Глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.

Также иранский лидер заявил, что на эту атаку будет дан жесткий ответ.