В Израиле готовят подземные госпитали в ожидании ответной атаки - ВИДЕО
Больницы в Израиле готовят палаты для раненых под землей - такие меры принимаются для защиты от ответного удара со стороны Ирана.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах - врачи, обустраивающие палаты кушетками и медицинской техникой.
Сообщалось, что несколько иранских ученых и военных командиров погибли в результате израильского авиаудара по Ирану.
"Голос Израиля" опубликовал предварительный список ликвидированных высокопоставленных иранских высших чиновников.
Среди них:
- Начальник Генштаба Мохаммад Багери.
- Командующий КСИР Хоссейн Салами.
- Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
- Глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.
Также иранский лидер заявил, что на эту атаку будет дан жесткий ответ.
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