https://news.day.az/world/1760106.html В Иордании звучат сирены - ВИДЕО В столице Иордании звучат сирены воздушной тревоги. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сообщается, что идёт перехват иранских БПЛА-камикадзе. Ранее мы сообщали, что Иордания вслед за Ираном, Ираком и Израилем закрыла свое воздушное пространство и как выглядит небо над Ближним Востоком.
В Иордании звучат сирены - ВИДЕО
В столице Иордании звучат сирены воздушной тревоги.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сообщается, что идёт перехват иранских БПЛА-камикадзе.
Ранее мы сообщали, что Иордания вслед за Ираном, Ираком и Израилем закрыла свое воздушное пространство и как выглядит небо над Ближним Востоком.
Рейсы AZAL в Тель-Авив, Дубай и Тегеран также отменены.
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