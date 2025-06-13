В Иордании звучат сирены

В столице Иордании звучат сирены воздушной тревоги.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что идёт перехват иранских БПЛА-камикадзе.

Ранее мы сообщали, что Иордания вслед за Ираном, Ираком и Израилем закрыла свое воздушное пространство и как выглядит небо над Ближним Востоком.

Рейсы AZAL в Тель-Авив, Дубай и Тегеран также отменены.