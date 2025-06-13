Медперсонал израильских больниц переведен в защищённые зоны

Министерства здравоохранения и обороны Израиля распорядились перевести весь медицинский персонал больниц в защищенные зоны, включая бомбоубежища.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.

Министерство здравоохранения также призвало граждан обращаться в больницы только в случаях экстренной необходимости, воздерживаясь от посещений в период напряженности.

Ранее мы сообщали, что больницы в Израиле готовят палаты для раненых под землей - такие меры принимаются для защиты от ответного удара со стороны Ирана.