https://news.day.az/world/1760181.html Медперсонал израильских больниц переведен в защищённые зоны Министерства здравоохранения и обороны Израиля распорядились перевести весь медицинский персонал больниц в защищенные зоны, включая бомбоубежища. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.
Медперсонал израильских больниц переведен в защищённые зоны
Министерства здравоохранения и обороны Израиля распорядились перевести весь медицинский персонал больниц в защищенные зоны, включая бомбоубежища.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на израильские СМИ.
Министерство здравоохранения также призвало граждан обращаться в больницы только в случаях экстренной необходимости, воздерживаясь от посещений в период напряженности.
Ранее мы сообщали, что больницы в Израиле готовят палаты для раненых под землей - такие меры принимаются для защиты от ответного удара со стороны Ирана.
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