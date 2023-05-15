«Китайскому Suzuki Jimny» есть чем удивить внутри

Ранее интерьер Baojun Yep мы видели только на шпионских снимках, а теперь у нас есть возможность рассмотреть его в деталях на официальных изображениях и в видеоролике, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

На центральной консоли Baojun Yep установлена специальная планка для некоторых аксессуаров, где можно закрепить, держатель для смартфона и другие аксессуары, как показано на изображении. Кастомизация центральной консоли популярна среди молодежи в Китае, которая так выражает свою индивидуальность.

"Китайский Suzuki Jimny", как его окрестили с момента анонса, получит привычный для машин из Поднебесной общий блок из двух экранов диагональю по 10,25 дюйма. Под экран видны пара вентиляционных отверстий и блок физических кнопок для управления системой климат-контроля.

Руль у Baojun Yep простой, круглой формы, с тремя спицами. Центральный туннель Yep имеет поворотную шайбу для выбора режимов движения, кнопки электрического стояночного тормоза и AutoHold. Подлокотника у машины нет.

На следующей картинке показаны размеры свободного пространства для пассажиров. Если вы хотите попасть на второй ряд, нужно нажать кнопку на переднем сиденье, и оно сдвинется вперед.