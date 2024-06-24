КНР и ЕС договорились о консультациях по проблеме китайских электромобилей

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао и замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в субботу договорились начать консультации по проблеме возможного введения Евросоюзом повышенных пошлин на электромобили из Китая. Как передает Day.Az, об этом сообщило китайское торговое ведомство.

Как уточняется на сайте Минкоммерции, стороны условились запустить переговорный процесс в ходе встречи, которая прошла в формате видеоконференции.

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