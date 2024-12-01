Hyundai и General Motors начнут вместе выпускать пикапы
У Hyundai и General Motors появятся "совместные" пикапы. В сентябре корейская и американская компании подписали меморандум о взаимопонимании, решив вместе работать над новыми машинами в легковом и коммерческом сегментах. Первым плодом их сотрудничества может стать пикап для латиноамериканского рынка, пишет издание Pulse. За ним последуют еще несколько грузовичков, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Однако, по данным инсайдеров, с нуля создавать машины партнеры не собираются. Сообщается, что автопроизводители могут использовать уже имеющиеся разработки: General Motors будет продавать небольшие грузовики Hyundai Group, который, в свою очередь, начнет торговать крупными пикапами GM. То есть, все может свестись к переклейке шильдиков.
Отмечается, что General Motors и Hyundai не хотят остаться в стороне от бурно развивающегося рынка пикапов. В прошлом году его оборот во всем мире вырос до 208,6 миллиарда долларов.
У GM пикапов в достатке, а Hyundai стремится увеличить ассортимент. Пока у корейцев есть только Santa Cruz на базе кроссовера Tucson и рамный Tasman с "продольным" мотором, который недавно дебютировал под маркой Kia.
Подписанный в сентябре меморандум предполагает совместную работу как над топливными, так и над полностью электрическими автомобилями. Кроме того, автогиганты могут объединить усилия в сфере водородомобилей и начать делиться ресурсами для батарей "зеленых" машин.
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