Hyundai и General Motors начнут вместе выпускать пикапы

Однако, по данным инсайдеров, с нуля создавать машины партнеры не собираются. Сообщается, что автопроизводители могут использовать уже имеющиеся разработки: General Motors будет продавать небольшие грузовики Hyundai Group, который, в свою очередь, начнет торговать крупными пикапами GM. То есть, все может свестись к переклейке шильдиков.

Отмечается, что General Motors и Hyundai не хотят остаться в стороне от бурно развивающегося рынка пикапов. В прошлом году его оборот во всем мире вырос до 208,6 миллиарда долларов.

У GM пикапов в достатке, а Hyundai стремится увеличить ассортимент. Пока у корейцев есть только Santa Cruz на базе кроссовера Tucson и рамный Tasman с "продольным" мотором, который недавно дебютировал под маркой Kia.

Подписанный в сентябре меморандум предполагает совместную работу как над топливными, так и над полностью электрическими автомобилями. Кроме того, автогиганты могут объединить усилия в сфере водородомобилей и начать делиться ресурсами для батарей "зеленых" машин.