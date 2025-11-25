Səhər vərdişləri böyrəklərinizi məhv edə bilər – 5 təhlükəli səhv
Böyrək sağlamlığını qorumaq üçün bəzən səhərlər etdiyimiz kiçik vərdişlər belə ciddi fəsadlara yol aça bilər. Mütəxəssislər xəbərdar edir: su içmədən günə başlamaq, sidiyi saxlamaq, acqarına ağrıkəsici qəbul etmək, idmandan sonra mayeni bərpa etməmək və səhər yeməyini buraxmaq böyrəklərin yükünü artırır və zamanla onların funksiyasının zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Milli.Az böyrəkləri zəiflədən 5 səhər vərdişi təqdim edir:
1. Səhər su içməmək
Gecə boyunca orqanizm susuzlaşdığı üçün oyandıqdan sonra ilk növbədə su qəbul etmək çox vacibdir. Qəhvə və çay bədəni daha da susuzlaşdırır və böyrəklərin işini çətinləşdirir. Səhəri bir stəkan su ilə başlamaq toksinlərin xaricini sürətləndirir və filtrasiya prosesini aktivləşdirir.
2. Sidiyi uzun müddət saxlamaq
Sidiyin gecikdirilməsi sidik kisəsinə və böyrəklərə təzyiq yaradaraq infeksiya və hipertoniya riskini artıra bilər. Oyanan kimi sidik kisəsinin boşaldılması böyrək sağlamlığının əsas şərtlərindən biridir.
3. Acqarına ağrıkəsici içmək
Xüsusilə ibuprofen kimi QSİƏP-lərin acqarına qəbulu böyrəkləri yükləyir və davamlı istifadədə zədələnmə yarada bilər. Bu dərmanların yalnız yeməkdən sonra və həkim məsləhəti ilə qəbul edilməsi tövsiyə olunur.
4. Məşqdən sonra maye bərpasını unutmaq
Səhər idmanı faydalıdır, lakin tərlə itirilən mayelər bərpa edilmədikdə böyrəklərə mənfi təsir göstərir. Mütəxəssislər məşqdən sonra təkcə su deyil, həm də elektrolit balansını bərpa edən içkilərin qəbulunu tövsiyə edirlər.
5. Səhər yeməyini buraxmaq
Səhər qida qəbul etməmək sonradan duzlu və emal olunmuş məhsullara olan istəyi artırır ki, bu da yüksək natrium səbəbindən böyrəklərə əlavə yük yaradır. Sadə bir səhər yeməyi yulaf, yumurta və ya meyvə belə, böyrəklərin işini yüngülləşdirə bilər.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре