Goranboyda binanın blokunun uçma anının görüntüləri

Xəbər verdiyimiz kimi, Goranboyda yararsız hala düşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci bloku tamamilə çöküb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə ötən gün axşam saat 21 radələrində qeydə alınıb.
Belə ki, sözügedən binanın həmin bloku anidən uçub. Əvvəldən sakinlər köçürüldüyü üçün hadisə zamanı binada heç kim olmayıb və nəticəsində xəsarət alan olmayıb.
Blokun çökmə anının görüntüləri yayılıb.
Həmin anları təqdim edirik:
