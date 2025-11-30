Qocalmanı sürətləndirən üç gündəlik VƏRDİŞ
Mütəxəssislər bir çox insanın gündəlik həyatında fərqində olmadan etdiyi bəzi davranışların bədən hüceyrələrini sürətlə yaşlandırdığını bildiriblər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, araşdırmalara görə, aşağıdakı üç vərdiş qocalma prosesini tezləşdirir:
Yuxu çatışmazlığı
Gecə 6 saatdan az yatmaq bədənin bərpa prosesini zəiflədir, stress hormonlarını artırır və hüceyrələrin regenerasiyasını ləngidir. Uzunmüddətli yuxu problemi erkən qocalmanın əsas səbəblərindən sayılır.
Şəkər və emal olunmuş qidaların həddindən artıq qəbulu
Sürətli karbohidratlar və hazır paket qidalar kollageni zədələyərək dərinin elastikliyini azaldır. Bu, həm qırışların yaranmasını sürətləndirir, həm də maddələr mübadiləsini zəiflədir.
Fiziki aktivliyin azlığı
Hərəkətsiz həyat tərzi qan dövranını zəiflədir, hüceyrələrin oksigenlənməsini aşağı salır və əzələ-kütlə itkisinə səbəb olur. Mütəxəssislər gündə ən azı 30 dəqiqə yüngül fiziki aktivliyi tövsiyə edir.
Həkimlərin sözlərinə görə, bu üç vərdişdən uzaq durmaq və sağlam həyat tərzini qorumaq qocalmanı əhəmiyyətli dərəcədə ləngidə bilər.
