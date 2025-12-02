https://news.day.az/azerinews/1799225.html Həmyerlimiz 48 uşaq dünyaya gətirən 41 yaşlı qadının evində - BÖYÜK DƏSTƏK - VİDEO Azərbaycanlı blogerlər Afrikada 48 uşaq dünyaya gətirən 41 yaşlı qadının evində qonaq olub. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Blogerlər bildiriblər ki, Azərbaycan adətlərinə görə əliboş qonaq getmək olmaz. Bu səbəbdən, onlar evə bazarlıq etmək istəyiblər.
Elxan Əliyev
Həmyerlimiz 48 uşaq dünyaya gətirən 41 yaşlı qadının evində - BÖYÜK DƏSTƏK - VİDEO
Azərbaycanlı blogerlər Afrikada 48 uşaq dünyaya gətirən 41 yaşlı qadının evində qonaq olub.
Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb.
Blogerlər bildiriblər ki, Azərbaycan adətlərinə görə əliboş qonaq getmək olmaz.
Bu səbəbdən, onlar evə bazarlıq etmək istəyiblər.
Afrikalı bələdçi isə ailənin vəziyyətinin çox pis olduğunu deyib. Bildirib ki, bazarlıq etmək əvəzinə pul versələr, daha yaxşı olar. Blogerlər isə həm bazarlıq edəcəklərini, həm də onların övladlarının təhsil xərclərinə köməklik edəcəklərini deyiblər.
Elxan Əliyev
Day.Az
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре