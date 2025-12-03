https://news.day.az/azerinews/1799638.html Ukraynada müharibənin bitməsi beynəlxalq hüquqa uyğun olmalıdır - BMT Baş katibi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sonu beynəlxalq hüququn prinsiplərinə əsaslanmalıdır. Day.Azxarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunuBMT-nin Baş katibi Antoniu Quterreş deyib. "Düşünürəm ki, hələ də həll yolundan çox uzağıq", - Quterreş bildirib.
