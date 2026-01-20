https://news.day.az/azerinews/1810679.html Zəfər yolu qardan belə təmizləndi - VİDEO Zəfər yolu qardan təmizlənir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, hazırda qurum tərəfindən əraziyə texnika və canlı qüvvə cəlb olunub. Yolun qardan təmizlənməsi işləri aparılır. Həmçinin yolda qalan sürücülərə kömək göstərilir. Qeyd edək ki, Füzulidən Şuşaya iki yol layihələndirilib.
