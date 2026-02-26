https://news.day.az/azerinews/1818544.html Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-da Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dövlətimizin başçısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ad günü münasibətilə təbrik edib, ona uzun ömür, cansağlığı və gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.
Türkiyə Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə təşəkkürünü bildirib.
Telefon danışığı əsnasında dövlət başçıları gələcək təmaslara dair fikir mübadiləsi aparıblar.
