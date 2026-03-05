https://news.day.az/azerinews/1820152.html İran tərəfindən qısa müddət dron hücumuna aydınlıq gətirilməsini tələb edirik - Rəsmi Bakı Azərbaycan ərazisinə bu hücum beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir və regionda gərginliyin artmasına xidmət edir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatında bildirilir.
İran tərəfindən qısa müddət dron hücumuna aydınlıq gətirilməsini tələb edirik - Rəsmi Bakı
Azərbaycan ərazisinə bu hücum beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir və regionda gərginliyin artmasına xidmət edir.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatında bildirilir.
"İran İslam Respublikası tərəfindən qısa müddət ərzində qeyd olunan məsələyə aydınlıq gətirilməsini, buna izahat verməsini və bu kimi halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün zəruri təxirəsalınmaz tədbirlər görməyi tələb edirik" ,- XİN-in bəyanatında bildirilib.
