Xəzər üçün milyonlar - Dünya Bankı böyük ekoloji layihəni təsdiqləyir
Dünya Bankı "Xəzər dənizi ekosisteminin bərpası: çirklənmənin idarə olunması və biomüxtəlifliyin qorunması sahəsində potensialın yaradılması" adlı iri ekoloji təşəbbüsün maliyyələşdirilməsinin təsdiqi üçün yeni tarix açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, Trend bu barədə banka istinadən məlumat yayır.
Layihə Azərbaycan və Mərkəzi Asiyanın iki ölkəsinin iştirakı ilə həyata keçirilir və Xəzər dənizində çirklənməyə qarşı mübarizə, eləcə də biomüxtəlifliyin qorunması sahəsində regional əməkdaşlığın gücləndirilməsinə yönəlib. Dünya Bankı maliyyə paketini 2026-cı il 8 aprel tarixində təsdiqləməyi planlaşdırır, halbuki qərarın 1 aprelə qədər verilməsi gözlənilirdi.
Qlobal Ekoloji Fond (GEF) icraedici qurumlar kimi Dünya Bankına və BMT-nin Ətraf Mühit Proqramına (UNEP) 11 743 120 ABŞ dolları məbləğində qrant ayırır. Bu vəsait Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanda layihənin həyata keçirilməsinə yönəldiləcək. Dünya Bankı 8 243 120 ABŞ dolları məbləğində layihəni Direktorlar Şurasının təsdiqinə təqdim edəcək, icraedici qurum isə BMT-nin Layihə Xidmətləri İdarəsi (UNOPS) olacaq. Bundan əlavə, UNOPS-a ətraf mühit və sosial standartlar (ESF) üzrə alətlərin hazırlanması, eləcə də iştirakçı üç ölkə ilə əməkdaşlıq üçün 183 489 ABŞ dolları məbləğində hazırlıq qrantı (PPG) ayrılacaq.
Layihənin məqsədi ölkələrə çirklənmənin idarə olunması və biomüxtəlifliyin qorunması tədbirlərinin gücləndirilməsində dəstək verməkdir. Bu, Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkmənistanın institusional potensialının artırılması hesabına həyata keçiriləcək. Təşəbbüs dövlətlərin Tehran Konvensiyası və müvafiq protokollar üzrə öhdəliklərinin icrasını tamamlayır.
Layihə üç komponentdən ibarətdir:
Çirklənmənin idarə olunmasının gücləndirilməsi - 3 900 000 ABŞ dolları
Xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin idarə olunmasının gücləndirilməsi - 3 900 000 ABŞ dolları
Layihənin idarə olunması - 443 120 ABŞ dolları
