Xırtıldayan kartofun gizli sirri - artıq yanmır və dağılmır
Qızardılmış kartof ən sevilən yeməklərdən biridir. Amma hətta təcrübəli evdar xanımlar belə tez-tez eyni problemlərlə qarşılaşır: kartof yanır, tavaya yapışır və ya bərabər qızarmır. Nəticədə isə iştah açan xırtıldayan qabıq əvəzinə qurumuş və ya yapışmış kütlə alınır.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, bu problemlərin səbəbi çox vaxt kartofun özü deyil, hazırlanma qaydalarının düzgün tətbiq olunmamasıdır. Söhbət uyğun olmayan tava seçimi, səthin zədələnməsi və ya kartof üzərində artıq nəm qalmasından gedir.
Hansı tavadan istifadə etmək lazımdır
Ən vacib məqam tavadır. Kartofun necə qızaracağı birbaşa bundan asılıdır. Ən yaxşı seçim qalın dibli və yapışmayan örtüklü tavadır. Qalın dib istiliyi bərabər paylayır. Bu isə kartofun tədricən və bərabər qızarmasına kömək edir. Beləliklə, yanmış hissələr yaranmır. Əgər adi tava istifadə edirsinizsə, onu əvvəlcədən düzgün hazırlamaq vacibdir. Tavanı yaxşıca yumaq və tam qurulamaq lazımdır. Kiçik çirklər və ya nəm belə kartofun yapışmasına səbəb ola bilər.
Səthin vəziyyəti niyə vacibdir
Tavanın dibindəki cızıqlar və mikroçatların olması yanma riskini artırır. Qızdırılma zamanı kartofdan ayrılan nişasta bu nahamarlıqlara daha tez yapışır və yanır.
Adi duz necə kömək edir
Kartofun tavaya yapışmaması üçün duzdan istifadə etmək olar:
soyuq tavaya təxminən yarım çay qaşığı duz səpin
onu dibə bərabər yayın
sonra tavanı qızdırmağa başlayın
Bu üsul səthin xırda nahamarlıqlarını qismən kompensasiya edir və kartofun ilk mərhələdə yapışmasının qarşısını alır.
Əsas səhv - nəm kartof
Kartofun bərabər qızarmamasının əsas səbəblərindən biri üzərində qalan sudur. Əgər kartof yaşdırsa, əvvəl su buxarlanır, yalnız sonra qızarma prosesi başlayır. Bu zaman kartof qızarmaq əvəzinə sanki buxarlanır. Üstəlik, yumşaq səth daha tez tavaya yapışır. Bunun qarşısını almaq üçün kartofu qızartmazdan əvvəl kağız dəsmalla yaxşıca qurulamaq lazımdır. Xüsusilə yuyulduqdan sonra bu çox vacibdir.
Nələri yadda saxlamaq lazımdır
Xırtıldayan və yanmayan kartof üçün bu sadə qaydaları tətbiq etmək kifayətdir:
qalın dibli tava seçin
tavanı əvvəlcədən yuyub tam qurulayın
səth zədəlidirsə, duz üsulundan istifadə edin
kartofu mütləq quruladıqdan sonra qızardın
Bu qaydalara əməl etsəniz, kartof bərabər qızaracaq, xırtıldayan qabıq yaranacaq və yanma problemi olmayacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре