Tanınmış şair vəfat etdi - FOTO
Tanınmış şair Ələsgər Əlioğlu bu gün Goranboyda 73 yaşında vəfat edib.
Day.Az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb.
Onun qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirilir.
Qeyd edək ki,Ələsgər Əlioğlu bir çox məşhur uşaq şeirlərinin müəllifi olub. O, Azərbaycan Yazıcilar Birliyinin və SSRİ Yazıçılar Birliyinin üzvü olub.
Şeirləri bir çox xarici dillərə - belarus, rus, özbək və türk dillərinə tərcümə olunub.
Allah rəhmət eləsin.
