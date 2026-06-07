Həkim başgicəllənmənin səbəbləri və təhlükəsi barədə DANIŞDI
Mütəxəssislərin məlumatına görə, başgicəllənmə (vertigo) insanların çoxunun həyatında rastlaşdığı ümumi haldır.
Day.Az xəbər verir ki, statistikaya əsasən, gənc yaşlı insanların təxminən 2%-i, yaşlıların isə 10%-ə qədəri bu şikayətlə həkimə müraciət edir.
Qadınlarda bu hal kişilərə nisbətən 2-4 dəfə daha çox müşahidə olunur.
Həkim izah edir ki, başgicəllənmənin həm fizioloji, həm də patoloji səbəbləri var. Fizioloji hallara karusel, qəfil ayağa qalxma, alkoqol qəbulu və ya sürətli hərəkətlərdən sonra yaranan müvəqqəti tarazlıq pozuntuları daxildir. Bu zaman daxili qulaqdakı tarazlıq sistemi və beyinə gedən oksigen axını qısa müddətlik dəyişir.
Patoloji başgicəllənmə isə Meniere xəstəliyi, ürək-damar pozğunluqları, ritm problemləri və hətta insult öncəsi vəziyyətlərlə bağlı ola bilər. Belə hallarda başgicəllənmə təkrarlanır, uzun sürür və gündəlik həyatı ciddi şəkildə çətinləşdirir.
Mütəxəssislər bildirir ki, başgicəllənmə tez-tez təkrarlanırsa və ya artan xarakter alırsa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Bu, ciddi xəstəliklərin erkən əlaməti ola bilər.
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