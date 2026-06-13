https://news.day.az/azerinews/1841251.html “Şəfa” kapitanı ilə müqaviləni yenilədi "Şəfa" kapitanı Tərlan Quliyev ilə müqavilə müddətini uzadıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Təcrübəli müdafiəçi yeni 1 illik sözləşməyə imza atıb. 34 yaşlı futbolçu 2025-ci ilin yanvarından "Şəfa"nın formasını geyinir.
“Şəfa” kapitanı ilə müqaviləni yenilədi
"Şəfa" kapitanı Tərlan Quliyev ilə müqavilə müddətini uzadıb.
Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Təcrübəli müdafiəçi yeni 1 illik sözləşməyə imza atıb.
34 yaşlı futbolçu 2025-ci ilin yanvarından "Şəfa"nın formasını geyinir. O, iki mövsüm ərzində paytaxt təmsilçisinin II Liqadan Premyer Iiqaya qədər yüksəlməsində pay sahibi olub.
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