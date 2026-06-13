“Şəfa” kapitanı ilə müqaviləni yenilədi

"Şəfa" kapitanı Tərlan Quliyev ilə müqavilə müddətini uzadıb.

Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

 

Təcrübəli müdafiəçi yeni 1 illik sözləşməyə imza atıb.

34 yaşlı futbolçu 2025-ci ilin yanvarından "Şəfa"nın formasını geyinir. O, iki mövsüm ərzində paytaxt təmsilçisinin II Liqadan Premyer Iiqaya qədər yüksəlməsində pay sahibi olub.