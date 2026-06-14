2026 Dünya Kuboku ABŞ iqtisadiyyatına 17 milyard dollar gəlir gətirə bilər
ABŞ, Kanada və Meksikada keçirilən 2026 FIFA Dünya Kuboku bir sıra şirkətlərin gəlirlərinin və səhmlərinin artmasına təkan verə bilər. Bu barədə CNBC analitiklərin rəylərinə istinadən məlumat yayıb.
Nəşrin yazdığına görə, 2026 Dünya Kuboku ABŞ iqtisadiyyatına 17 milyard dollar gəlir gətirə bilər. Çempionatdan ən çox fayda əldə edə biləcək şirkətlər əsasən turizm, idman malları, qonaqpərvərlik və istehlak məhsulları sektorlarında fəaliyyət göstərən şirkətlərdir.
Analitiklər hesab edirlər ki, milyonlarla azarkeşin Şimali Amerikaya səfəri hotellərə, aviadaşıyıcılara və qısamüddətli kirayə platformalarına tələbi artıracaq. Bu baxımdan, Marriott International, Hilton Worldwide və Airbnb kimi şirkətlərin gəlirlərində artım müşahidə oluna bilər.
Qeyd edilir ki, idman geyimləri istehsalçıları da Dünya Kubokundan faydalana biləcək şirkətlər sırasındadır. Nike və Adidas kimi brendlər milli komandaların formaları və azarkeş məhsullarına olan tələbin yüksəlməsindən əlavə gəlir əldə edə bilərlər. Bununla belə, bəzi ekspertlər Dünya Kubokunun bu şirkətlərin uzunmüddətli maliyyə göstəricilərinə məhdud təsir göstərə biləcəyini bildirirlər.
Nəşrin məlumatına görə, içki istehsalçıları da turnir zamanı satışların artacağını gözləyirlər. Xüsusilə, böyük idman tədbirləri dövründə azarkeşlərin bir araya gəlməsi pivə və digər içkilərin satışına müsbət təsir göstərə bilər. 2026 Dünya Kuboku tarixdə ən böyük futbol turnirlərindən biri olacaq. ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi edəcəyi yarışda 48 milli komanda iştirak edəcək və ümumilikdə 104 oyun keçiriləcək.
Analitiklər bildirirlər ki, belə irimiqyaslı idman tədbirləri müəyyən şirkətlər üçün qısamüddətli kommersiya üstünlükləri yaratsa da, investorlar uzunmüddətli qərarlar qəbul edərkən şirkətlərin fundamental göstəricilərini də nəzərə almalıdırlar.
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