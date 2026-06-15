https://news.day.az/azerinews/1841567.html Ağdamda kişi tanışını güllələyib Ağdamda çoban çobanı ov tüfəngi ilə güllələyib. APA xəbər verir ki, hadisə rayonun Çullu kəndində baş verib. Belə ki, 1979-cu il təbəllüdlü Elşad Gözəlov mübahisə nəticəsində 1975-ci il təvəllüdlü Rövşən Şirinova ov tüfəngindən atəş açıb. Qolundan yaralanan Rövşən Şirinov xəstəxanaya çatdırılıb.
Ağdamda kişi tanışını güllələyib
Ağdamda çoban çobanı ov tüfəngi ilə güllələyib.
APA xəbər verir ki, hadisə rayonun Çullu kəndində baş verib.
Belə ki, 1979-cu il təbəllüdlü Elşad Gözəlov mübahisə nəticəsində 1975-ci il təvəllüdlü Rövşən Şirinova ov tüfəngindən atəş açıb. Qolundan yaralanan Rövşən Şirinov xəstəxanaya çatdırılıb.
Elşad Gözəlov hadisədən sonra həmin tüfənglə qarın nahiyəsinə atəş açaraq özünü öldürüb.
Ov tüfəngi maddi sübut olaraq götürülüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
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