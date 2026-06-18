Küçədə 43 yaşlı kişi qəfil

Bakının Xətai rayonunda küçədə ölüm hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, hadisə Nəsirəddin Tusi küçəsində qeydə alınıb. Bakı şəhər sakini, 1982-ci il təvəllüdlü Ramin Şahməmməd oğlu Teymurşahovun səhhəti qəfil pisləşib.

O, ətrafdakıların kömək göstərməsinə baxmayaraq hadisə yerində həyatını itirib.

Hadisənin dəqiq səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi üçün araşdırma aparılır.