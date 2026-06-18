Bakıda avtomobildə 45 yaşlı kişinin meyiti tapıldı

Bakıda ölüm hadisəsi qeydə alınıb.

Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, hadisə Binəqədi rayonunda baş verib. İyunun 17-si saat 01 radələrində 1981-ci il təvəllüdlü Binəqədi qəsəbə sakini Zahidu Aslanovun meyiti özünə məxsus "Mercedes" markalı avtomobildə aşkarlanıb.

İlkin baxış zamanı meyit üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.