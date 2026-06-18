https://news.day.az/azerinews/1842318.html Bakıda avtomobildə 45 yaşlı kişinin meyiti tapıldı Bakıda ölüm hadisəsi qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, hadisə Binəqədi rayonunda baş verib. İyunun 17-si saat 01 radələrində 1981-ci il təvəllüdlü Binəqədi qəsəbə sakini Zahidu Aslanovun meyiti özünə məxsus "Mercedes" markalı avtomobildə aşkarlanıb. İlkin baxış zamanı meyit üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib.
Bakıda avtomobildə 45 yaşlı kişinin meyiti tapıldı
Bakıda ölüm hadisəsi qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, hadisə Binəqədi rayonunda baş verib. İyunun 17-si saat 01 radələrində 1981-ci il təvəllüdlü Binəqədi qəsəbə sakini Zahidu Aslanovun meyiti özünə məxsus "Mercedes" markalı avtomobildə aşkarlanıb.
İlkin baxış zamanı meyit üzərində zorakılıq əlamətləri aşkar edilməyib.
Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.
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