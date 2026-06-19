Qaçış və uzunömürlülük:

Qaçış yüksək intensivlikli aerobik fəaliyyət olaraq bədənin oksigen istifadəsini artırır və mitoxondrial fəaliyyəti gücləndirir. Qaçış həm ürək əzələsini gücləndirir, həm də damarların iç qatında iltihabı azaldır.

Day.Az-ın məlumatına görə, araşdırmalar göstərir ki, həftədə cəmi 1-2 saat yüngül qaçış belə ümumi ölüm riskini 25-30% azalda bilər. Bu təsir xüsusilə metabolik sağlamlıq və insulin həssaslığının yaxşılaşması ilə əlaqələndirilir.

Mayo Clinic Running Benefits məlumatına görə, qaçış həm də depressiya və stress hormonlarını azaldaraq psixoloji sağlamlığı gücləndirir.