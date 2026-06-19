https://news.day.az/azerinews/1842410.html Qaçış və uzunömürlülük: Beyin və ürək üçün “yenidən başlatma” effekti Qaçış yüksək intensivlikli aerobik fəaliyyət olaraq bədənin oksigen istifadəsini artırır və mitoxondrial fəaliyyəti gücləndirir. Qaçış həm ürək əzələsini gücləndirir, həm də damarların iç qatında iltihabı azaldır.
Qaçış və uzunömürlülük: Beyin və ürək üçün “yenidən başlatma” effekti
Qaçış yüksək intensivlikli aerobik fəaliyyət olaraq bədənin oksigen istifadəsini artırır və mitoxondrial fəaliyyəti gücləndirir. Qaçış həm ürək əzələsini gücləndirir, həm də damarların iç qatında iltihabı azaldır.
Day.Az-ın məlumatına görə, araşdırmalar göstərir ki, həftədə cəmi 1-2 saat yüngül qaçış belə ümumi ölüm riskini 25-30% azalda bilər. Bu təsir xüsusilə metabolik sağlamlıq və insulin həssaslığının yaxşılaşması ilə əlaqələndirilir.
Mayo Clinic Running Benefits məlumatına görə, qaçış həm də depressiya və stress hormonlarını azaldaraq psixoloji sağlamlığı gücləndirir.
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