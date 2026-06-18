TƏBİB qızı qəzada ölən vəkilin iddiaları ilə bağlı AÇIQLAMA VERDİ
Tanınmış vəkil Fərhad Mehdiyevin qızı Zəhra Mehdizadə iyunun 16-da Bakı-Sumqayıt yolunda baş verən ağır qəzada faciəli şəkildə ölüb. F.Mehdiyev deyib ki, övladı ağır xəsarət alsa da, qəzdan sonra sağ qalıb və onu Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırıblar. Lakin tibb müəssisəsində Kompüter Tomoqrafiya cihazı işləməyib. Ona görə də qızına lazımı tibbi yardım göstərilməyib.
Day.Az xəbər verir ki, Ölkə.az məsələ ilə bağlı TƏBİB-ə sorğu verib.
Qurumdan bildirilib ki, 2008-ci il təvəllüdlü şəxs (qadın) iyunun 16-da saat 17:00 radələrində Abşeron Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə gətirilib.
"Xəstəyə qəbul olunduğu andan etibarən vəziyyətinin ağırlığı nəzərə alınaraq təxirəsalınmaz tibbi yardımlar göstərilib.
Qarın, bel və çanaq nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş travması, digər kəllədaxili travmalar, boyun nahiyəsinin dəqiqləşdirilməmiş travması, dəqiqləşdirilməmiş pnevmotoraks, ön qol sümüklərinin digər hissələrinin sınığı, bud sümüyünün digər hissələrinin sınığı, bud nahiyəsinin açıq yarası diaqnozları təyin edilən pasiyentə zəruri müayinə və müalicə tədbirləri həyata keçirilib.
Həkimlər tərəfindən aparılan intensiv müalicə və reanimasiya tədbirlərinə baxmayaraq, xəstənin həyati funksiyalarını bərpa etmək mümkün olmayıb və 16.06.2026-cı il tarixində saat 20:20 radələrində bioloji ölüm faktı qeydə alınıb.
Qeyd edək ki, xəstənin xəstəxanaya daxil olduğu andakı vəziyyəti son dərəcə ağır, həyati göstəriciləri qeyri-sabit olub. Bu səbəbdən xəstənin KT (kompüter tomoqrafiyası) müayinəsinə aparılması tibbi baxımdan mümkün olmayıb.
Əlavə olaraq bildiririk ki, radioloji tibbi xidmətlərin daha da təkmilləşdirilməsi məqsədilə TƏBİB tərəfindən müasir tibbi texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Əsas prioritet bütün tibb müəssisələrinin radioloji avadanlıqlarla təchiz edilməsi deyil, pasiyentlərin tibbi xidmətlərə əlçatanlığının təmin edilməsi istiqamətində vahid radioloji tibbi xidmətlərin göstərilməsi üçün şəraitin yaradılmasıdır".
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