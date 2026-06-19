https://news.day.az/azerinews/1842532.html Yol Polisindən piyadalara XƏBƏRDARLIQ: "Təhlükəsizliyinizə laqeyd yanaşmayın!" - VİDEO "Əziz piyadalar, təhlükəsizliyinizə laqeyd yanaşmayın!" Day.Az xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara yollarda diqqətli olmaları üçün müraciət edib. Onları diqqətli olmağa çağırış etmək üçün hazırlanan videomaterialda yolu keçərkən müəyyən edilmiş piyada keçidlərindən istifadə etməli olduğu diqqətə çatdırılıb.
Yol Polisindən piyadalara XƏBƏRDARLIQ: "Təhlükəsizliyinizə laqeyd yanaşmayın!" - VİDEO
"Əziz piyadalar, təhlükəsizliyinizə laqeyd yanaşmayın!"
Day.Az xəbər verir ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi piyadalara yollarda diqqətli olmaları üçün müraciət edib.
Onları diqqətli olmağa çağırış etmək üçün hazırlanan videomaterialda yolu keçərkən müəyyən edilmiş piyada keçidlərindən istifadə etməli olduğu diqqətə çatdırılıb.
Qeyd edilib ki, ddiqqətli olmaq və yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək hər birimizin məsuliyyətidir.
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