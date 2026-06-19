https://news.day.az/azerinews/1842627.html 70 yaşlı Adil Quliyev hoteldə ÖLÜ TAPILDI Beyləqanda hoteldə ölüm hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 18-nə keçən gecə olub. Səhər saat 08 radələrində 1956-cı il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Adil Fərhad oğlu Quliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti hoteldə tapılıb. Faktla bağlı Beyləqan Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.(qafqazinfo)
70 yaşlı Adil Quliyev hoteldə ÖLÜ TAPILDI
Beyləqanda hoteldə ölüm hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 18-nə keçən gecə olub.
Səhər saat 08 radələrində 1956-cı il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Adil Fərhad oğlu Quliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti hoteldə tapılıb.
Faktla bağlı Beyləqan Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.(qafqazinfo)
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