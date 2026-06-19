70 yaşlı Adil Quliyev hoteldə

Beyləqanda hoteldə ölüm hadisəsi baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə iyunun 18-nə keçən gecə olub.

Səhər saat 08 radələrində 1956-cı il təvəllüdlü Gəncə şəhər sakini Adil Fərhad oğlu Quliyevin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyən meyiti hoteldə tapılıb.

Faktla bağlı Beyləqan Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.(qafqazinfo)