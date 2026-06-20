Azərbaycan tranziti ilə Ermənistana 30 min tondan çox taxıl göndərilib - YENİLƏNİB - FOTO - VİDEO
Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 7 vaqondan ibarət, çəkisi 490 ton olan buğdanın tədarük prosesi həyata keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, buğda yükü Biləcəri stansiyasından Böyük Kəsik istiqamətinə göndərilib.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 30 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 133 ton alüminium, 68 ton qarabaşaq və 414 ton antrasit göndərilib.
Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 13 min tondan çox dizel, 4 min tondan çox Aİ-92 və Aİ-95 benzini ixrac olunub.
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Azərbaycandan tranzit keçməklə Rusiya mənşəli buğda Ermənistana göndəriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Mətbuat Xidmətinin məlumatında qeyd olunub.
ADY-nin məlumatına görə, bu gün Azərbaycandan tranzit keçməklə ümumi çəkisi 490 ton olan 7 vaqon yüklü Rusiya mənşəli buğda Biləcəri stansiyasından Ermənistana yola salınacaq.
Qeyd edək ki, indiyədək Rusiyadan Ermənistana Azərbaycandan tranzit keçməklə 29 min tondan çox taxıl, 7 min tondan çox gübrə, 414 ton antrasit (daş kömür növü) 133 ton alüminium və 68 ton qarabaşaq göndərilib.
Xatırladaq ki, tranzitlə yanaşı, Azərbaycandan Ermənistana neft məhsulları da ixrac olunur. İndiyədək Azərbaycandan Ermənistana 13 min tondan çox dizel, 979 ton Aİ-92 benzini və 2955 ton Aİ-95 benzini ixrac olunub.
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