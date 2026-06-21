https://news.day.az/azerinews/1843003.html Gəncədə evdən meyit tapılıb Gəncədə evdən meyit tapılıb. APA-nın yerli bürosunun xəbərinə görə, hadisə şəhərin Məhsəti qəsəbəsində qeydə alınıb. Belə ki, şəhər sakini, 2009-cu il təvəllüdlü Ə. Novruzovun yaşadığı evdə meyit aşkarlanıb. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib. Yeniyetmənin ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
Gəncədə evdən meyit tapılıb
Gəncədə evdən meyit tapılıb.
APA-nın yerli bürosunun xəbərinə görə, hadisə şəhərin Məhsəti qəsəbəsində qeydə alınıb.
Belə ki, şəhər sakini, 2009-cu il təvəllüdlü Ə. Novruzovun yaşadığı evdə meyit aşkarlanıb. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib.
Yeniyetmənin ölüm səbəbi hələlik məlum deyil.
Meyit müayinə olunması üçün Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi Publik Hüquqi Şəxsin Gəncə şəhər şöbəsinə təhvil verilib.
Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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