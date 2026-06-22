3 tərəvəzi yedikdən sonra şəkərli saqqız çeynəyin: Təzyiqi düşürməyin yeni yolu
King's College London və Reading Universitetinin tədqiqatçıları ilk dəfə olaraq maraqlı bir faktı aşkara çıxarıblar: ispanaq, çuğundur və kələm kimi nitratla zəngin tərəvəzlər yedikdən sonra şəkərli saqqız çeynəmək qan təzyiqini aşağı sala bilir.
Milli.Az xəbər verir ki, bu tərəvəzlərin tərkibindəki nitrat birbaşa bədən tərəfindən istifadə oluna bilmir. Bu maddənin faydalı olması üçün ağız boşluğundakı dost bakteriyalar tərəfindən "nitrit"ə çevrilməsi lazımdır. Nitrit isə damarları genişləndirərək qanın daha rahat axmasını təmin edir və təzyiqi düşürür. Alimlər aşkar ediblər ki, ağız boşluğundakı turşuluq (pH səviyyəsi) artdıqda bu kimyəvi proses daha sürətli baş verir.
Təcrübə zamanı könüllülərə çuğundur suyu içirildikdən sonra bir qrupa şəkərli, digərinə isə şəkərsiz saqqız verilib:
Şəkərli saqqız çeynəyənlərin ağız boşluğundakı turşuluq artıb, nəticədə bədəndəki nitrit səviyyəsi 25% yüksəlib.
Şəkərli saqqız çeynəyən şəxslərin böyük və kiçik təzyiqi digər qrupa nisbətən orta hesabla 3/2 mmHg səviyyəsində enib.
Tədqiqatçılar Dr. Endryu Uebb və Dr. Şarlotta Mills bu nəticələrin evdə tətbiq edilə biləcək tibbi bir müalicə olmadığını xüsusilə vurğulayırlar:
Daimi şəkərli saqqız çeynəmək dişlərə ciddi zərər verə bilər.
Bu araşdırmanın əsas məqsədi bədənin nitratı necə işlədiyini anlamaq və gələcəkdə dişlərə zərər verməyən, lakin eyni effekti verən yeni sağlamlıq vasitələri hazırlamaqdır.
Bu təsir hələlik qısamüddətli olsa da, idmançılar üçün maraqlı bir yol aça bilər. Egzersiz öncəsi nitrat dönüşümünü optimallaşdırmaq, idmançıların dözümlülüyünü və əzələ oksigenasiyasını müvəqqəti olaraq artıra bilər.
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