Gündə 6 saatdan çox oturanlar diqqət: Ürək xəstəliyi riskini artırır
Uzun müddət oturmaq bir çox insanı piylənmə riski altına qoyur və xərçəng və ürək xəstəlikləri riskini artırır.
Milli.Az xəbər verir ki, lakin Çinli tədqiqatçılar tərəfindən aparılan yeni 10 illik bir araşdırma göstərir ki, hətta çox az oturmaq belə bəzi insanların ümumi sağlamlığı üçün son dərəcə riskli ola bilər.
41 mindən çox çinli yetkin üzərində aparılan araşdırma ən aşağı riskin gündə orta hesabla dörd saat oturan insanlarda müşahidə edildiyini ortaya qoyub. İki saatdan az və ya altı saatdan çox oturmaq mənfi sağlamlıq nəticələrinin riskini artırması ilə əlaqələndirilir.
Tədqiqatçılar deyirlər ki, müxtəlif fərdlər üçün fərqli faydalar və çatışmazlıqlar var, aktiv insanlar üçün oturma riski daha aşağıdır. Bu, xüsusilə fiziki cəhətdən çətin işlərdə çalışanlar və əzələ-skelet sisteminin gərginliyinin azalmasından və ya daha qısa bərpa müddətindən faydalana biləcəklər.
Tədqiqatçılar açıqlamasında bildiriblər ki, "Həddindən artıq oturmaq hələ də zərərlidir, lakin araşdırma göstərir ki, oturmaqla sağlamlıq arasındakı əlaqə kontekstdən asılıdır".
Yüksək aktiv insanlar üçün orta dərəcədə oturma zərərli olmaya bilər, hətta faydalı ola bilər.
Daha ətraflı təhlillər göstərir ki, insanların hər gün orta hesabla oturma müddəti onların sağlamlığına ən çox nəyin fayda verəcəyini və istənilən səbəbdən ölüm riskini azaltdığını müəyyən edə bilər.
Çinli yetkinlərin yarıdan çoxu gündə 4 saatdan az oturur. Bu şəxslər 11 il ərzində yatmağı və ya oturmağı 30 dəqiqəlik fiziki fəaliyyətlə əvəz etdikdə müsbət təsirlər gördülər. Onların ölüm riski 4-6 faiz azalıb.
Lakin, gündə 4 saatdan çox oturan insanlar 30 dəqiqəlik oturma müddətini fiziki fəaliyyətlə əvəz etdikdə oxşar və ya daha çox fayda əldə ediblər.
Tədqiqat, xüsusilə uzun müddət oturmağın hətta aktiv və gənc yetkinlərdə belə sağlamlığa inanılmaz dərəcədə zərərli ola biləcəyini göstərən illərlə aparılan tədqiqatlara əsaslanır.
Kaliforniya Universitetinin Devisdəki tədqiqatçılarının fikrincə, gündə səkkiz saat oturmaq, hər dörd amerikalıdan birindən çoxu kimi, bədən kütlə indeksini artırır və xolesterolu artırır.
Mayo Klinikasına görə, gündə səkkiz saatdan çox fiziki fəaliyyət olmadan oturmaq, piylənmə və siqaret çəkmə ilə əlaqəli risklərə bənzər şəkildə ölüm riskini artırır.
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