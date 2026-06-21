https://news.day.az/azerinews/1843113.html Tovuzda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var Tovuzda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Əsrik Cırdaxan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki hərəkətdə olan avtomobil qarşısına çıxan iki baş mal-qaranı vurub. Daha sonra avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb. Qəza zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Tovuzda yol-nəqliyyat hadisəsi olub, xəsarət alanlar var
Tovuzda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Hadisə rayonun Əsrik Cırdaxan kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki hərəkətdə olan avtomobil qarşısına çıxan iki baş mal-qaranı vurub. Daha sonra avtomobil idarəetmədən çıxaraq yolun kənarına aşıb.
Qəza zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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