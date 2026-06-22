https://news.day.az/azerinews/1843199.html Bakıdan bölgələrə gedən bəzi qatarlar Dərnəgüldə də dayanır Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı (əlavə reyslər), Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarları artıq Dərnəgüldə də dayanır. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bakıdan bölgələrə gedən bəzi qatarlar Dərnəgüldə də dayanır
Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı (əlavə reyslər), Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarları artıq Dərnəgüldə də dayanır.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Rayonlara getmək üçün artıq Bakı Dəmiryol Vağzalına və ya digər ən yaxın stansiyaya gəlməyə ehtiyac yoxdur", - deyə ADY-nin Mətbuat Xidmətindən əlavə edilib.
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