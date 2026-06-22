Bakıdan bölgələrə gedən bəzi qatarlar Dərnəgüldə də dayanır

Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Ağstafa-Bakı (əlavə reyslər), Bakı-Balakən-Bakı və Bakı-Qəbələ-Bakı sərnişin qatarları artıq Dərnəgüldə də dayanır.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC-nin Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

"Rayonlara getmək üçün artıq Bakı Dəmiryol Vağzalına və ya digər ən yaxın stansiyaya gəlməyə ehtiyac yoxdur", - deyə ADY-nin Mətbuat Xidmətindən əlavə edilib.