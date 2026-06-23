https://news.day.az/azerinews/1843388.html Bitkoinin qiyməti mühüm ilə bağlı MÜHÜM XƏBƏR Kriptovalyuta bazarının ümumi dəyəri son 24 saat ərzində cüzi artaraq 2,19 trilyon dollara yüksəlib. Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, Bitkoinin qiyməti 63 991 dollar təşkil edib. Bu göstərici son sutka ərzində 0,16 faiz artım deməkdir. "Ethereum" isə 0,11 faiz ucuzlaşaraq 1 728 dollara enib.
Bitkoinin qiyməti mühüm ilə bağlı MÜHÜM XƏBƏR
Kriptovalyuta bazarının ümumi dəyəri son 24 saat ərzində cüzi artaraq 2,19 trilyon dollara yüksəlib.
Day.Az xəbər verir ki, məlumata görə, Bitkoinin qiyməti 63 991 dollar təşkil edib. Bu göstərici son sutka ərzində 0,16 faiz artım deməkdir. "Ethereum" isə 0,11 faiz ucuzlaşaraq 1 728 dollara enib.
Eyni zamanda, BNB 0,19 faiz bahalaşaraq 590,8 dollara çatıb. Qızıla indekslənmiş rəqəmsal aktivlərdən "PAX Gold"un qiyməti 0,76 faiz, "Tether Gold"un qiyməti isə 0,81 faiz azalıb.
Ən iri kriptovalyutalar arasında "Monero" 2,31 faiz, "Zcash" isə 1,10 faiz dəyər qazanıb. Bununla yanaşı, "BitTensor" 1,45 faiz, "Bitcoin Cash" isə 1,38 faiz ucuzlaşıb.
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